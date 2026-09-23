Ordu\'da son bir haftadaki denetimlerde 2 bin 805 sürücüye işlem uygulandı

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 14 bin 895 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 57 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 65 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 30 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 152 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 798 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 259 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 88 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 37 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 895 araç kontrol edildi, 2 bin 805 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 54 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.