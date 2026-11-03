Ordu'da son hafta 121 kişiye işlem yapıldı, yakalanan 26 kişiden 11'i tutuklandı

Ordu'da son hafta 121 kişiye işlem yapıldı, yakalanan 26 kişiden 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda 121 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Aynı çalışmalarda aranması olan 26 şahıs yakalandı, adli mercilere sevk edilenlerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 26 şahıstan 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 121 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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