Ordu'da Trafik Denetimi: 17 Bin Araç Kontrolü - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimi: 17 Bin Araç Kontrolü

Ordu\'da Trafik Denetimi: 17 Bin Araç Kontrolü

Ordu'da trafik kazalarını azaltmak için yapılan denetimlerde 17 bin araç kontrol edildi, 33 kaza oldu.

12.11.2024 16:30
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 83 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 33 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 48 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 83 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 101 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 310 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 84 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 127 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 117 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 83 araç kontrol edildi, 2 bin 214 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimi: 17 Bin Araç Kontrolü - Son Dakika

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