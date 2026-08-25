Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi
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Son bir haftada 16,355 araç denetlendi; 3,240 sürücüye ceza uygulandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 355 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 57 yaralanmalı ve 1 ölümü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 96 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 85 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 690 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 194 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 434 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 164 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 80 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 355 araç kontrol edildi, 3 bin 240 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 41 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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