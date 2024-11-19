Ordu'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Ordu\'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Ordu'da son bir haftada 16 bin 781 araç denetlendi, 39 yaralanmalı kaza rapor edildi.

19.11.2024 15:36
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 781 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 42 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 72 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 35 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 109 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 508 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 198 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 93 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 781 araç kontrol edildi, 2 bin 484 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 31 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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