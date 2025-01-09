Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Ordu\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Alzheimer hastası bir kişinin yola çıkması sonucu iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.01.2025 11:05  Güncelleme: 11:21
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Ordu'da, Alzheimer hastası bir vatandaşa çarpmamak için ani manevra yapan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı karayolu Gaga Gölü mevkiinde sabah saatlerinde alzheimer hastası Mevlüt Hızlı (96) yola çıktı. Bu esnada karşılıklı olarak seyir halinde olan Mahmut Ali Baştepe'nin (55) kullandığı 52 ABD 398 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen İbrahim Bulmuş idaresindeki 52 AUU 256 plakalı hafif ticari araç, hasta şahsa çarpmamak için manevra yaparak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Alzheimer hastanesı Mevlüt Hızlı ile İbrahim Bulmuş'un aracında yolcu olarak bulunan İsmail Bulmuş'un (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçlardan yaralı olarak çıkartılan İbrahim Öztop, Nadir Kızılot, Mahmut Ali Baştepe, Zafer Bulmuş ve İbrahim Bulmuş, ambulans ile Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mevlüt Hızlı ve İsmail Bulmuş'un cenazeleri, otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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