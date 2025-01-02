Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı, 12 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 18.72 gram metamfetamin, 3.18 gram sentetik kannabinoid, 35.54 gram esrar, 1 adet sentetik ecza ve 63 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Operasyonlar gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 12 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU