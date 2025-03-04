Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 1,82 gram metamfetamin, 0,57 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid, 129,5 gram ara kimyasal madde, 16,79 gram likit sentetik kannabinoid, 4,5 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu 1 kişi tutuklanırken, 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU