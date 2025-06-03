Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 8 gram metamfetamin, 32 gram sentetik kannabinoid, 3,16 gram esrar ve 5,8 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, toplam 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU