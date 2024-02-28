Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İlde son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet ecstasy, 50 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabionid, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da ali işlem başlatıldı. - ORDU