Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 adet ecstasy, 50 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabionid ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 8 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

28.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:09
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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İlde son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet ecstasy, 50 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabionid, 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olay ilgili 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da ali işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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