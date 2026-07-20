Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
20.07.2026 16:10
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Ordu'da polis, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi tutukladı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 8,27 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, bin 121 adet sentetik ecza ve 1,73 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devem edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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