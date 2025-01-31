Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da jandarma, uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi tutukladı, çok sayıda malzeme ele geçirdi.

31.01.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, bin 906 adet sentetik ecza, 22 adet ecstasy, 36 gram bonzai hammaddesi, 56 gram bonzai, 200 milimetre sıvı bonzai, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 69 adet tabanca fişeği 4 adet muşta, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet kelepçe, 36 bin 600 TL suçtan elde edilen para ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:26:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.