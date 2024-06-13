Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışma kapsamında, üzerlerinde sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirilen 6 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından Altınordu ilçesinde 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 253 gram metamfetamin maddesi, Ünye ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan 4 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 11 parça halinde 140 gram metamfetamin maddesi ile 33 bin 300 TL sahte para ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınmıştır.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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