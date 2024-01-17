 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, H.A. isimli bir şahsın üstünde yapılan aramada 100 gram kokain, 40 gram skunk ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam edecek.

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
17.01.2024 - 14:34,
Abone Ol

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şahıs tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.A. (32) isimli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 100 gram kokain, 40 gram skunk ve 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Ordu, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

Son Dakika
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 14:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement