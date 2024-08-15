Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri ise çıkartıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı. Ayrıca 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU