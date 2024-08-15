Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 9 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

15.08.2024 16:33
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Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 1 gram eroin, 306 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy, 22 gram esrar ve 3 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri ise çıkartıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı. Ayrıca 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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