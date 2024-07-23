Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 804 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 804 araç kontrol edildi

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 804 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 804 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 52 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 85 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan, modifiyeli araç kullanmaktan, hatalı şerit değiştirmekten, kırmızı ışık ihlalinden, hız sınırlarını aşmaktan, cep telefonu ile konuşmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan ve kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı. Toplamda 15 bin 804 araç kontrol edildi, 3 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 53 sürücü belgesi geri alındı.

23.07.2024 16:43
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 804 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 52 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 53 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 35 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 599 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 49 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 156 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 359 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 804 araç kontrol edildi, 3 bin 19 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 53 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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