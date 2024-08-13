Ordu\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Ordu'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif P. İsimli ehliyetsiz sürücünün kullandığı 58 ADG 696 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen ve İlker P. yönetimindeki 52 ABY 352 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle İlker P.'nin otomobili de önündeki Abdullah Y.'nin kullandığı 52 ADJ 265 plakalı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkartılan yaralılar, olay yerlerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU