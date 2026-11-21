Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Karacı (44) ile önceden husumetlisi olduğu iddia edilen Hüsne Demir (61), oğulları Muharrem Demir (19) ve Demirhan Demir (17) ile yanlarında bulunan arkadaşları Sedat Usanç (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Karacı, bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Yaralanan kişiler, kaçmak istedikleri sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Olayın şüphelisi Cafer Karacı, ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.