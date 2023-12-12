Ordu Fatsa\'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ç.'nin (44) kullandığı 52 EC 345 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Ali Emrullah G. (32), Efehan D. (20) ve Özgür C. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU