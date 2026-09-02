Ordu İkizce'de patpat dereye yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu İkizce'de patpat dereye yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı

Ordu İkizce\'de patpat dereye yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı
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Ordu'nun İkizce ilçesinde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emrah Demirci yönetimindeki tarım aracı dereye yuvarlandı. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki Çavuş Demirci yaralanarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde dereye yuvarlanan tarım aracında sürücü hayatını kaybetti, yanındaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Demirci idaresindeki tarım aracı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde sürücü Emrah Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patpatta bulunan ve kazada yaralanan Çavuş Demirci ise sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emrah Demirci'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Yaralanma, 3. Sayfa, İkizce, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu İkizce'de patpat dereye yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu İkizce'de patpat dereye yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı - Son Dakika
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