Ordu Kabataş'ta otomobil ıslak zeminde ağaca çarparak devrildi, 1 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Ordu Kabataş'ta otomobil ıslak zeminde ağaca çarparak devrildi, 1 yolcu yaralandı

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Ordu Kabataş\'ta otomobil ıslak zeminde ağaca çarparak devrildi, 1 yolcu yaralandı
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde, Alankent Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki yolda ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Alankent Mahallesi ile Kabataş ilçe merkezi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin K. (50) yönetimindeki 34 KFA 360 plakalı otomobil, ıslak zeminde seyir halindeyken virajlı ve iniş eğimli yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra K. (76) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaAlankentAybastıGüncelOrduKazaSon Dakika

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