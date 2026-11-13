Ordu Kumru\'da aramalarda 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Kumru'da aramalarda 7 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Kumru ilçesinde 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet 9 milimetre ile 26 adet 7,65 milimetre fişek bulundu. Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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