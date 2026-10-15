Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik 12 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 tüzel kişi ile 6 gerçek kişiye ait banka hesaplarının yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para yatırma işlemleri için kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu hesaplarda 3 aylık süre içerisinde şüpheli para hareketleri belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 12 Ekim tarihinde Ordu merkezli İstanbul, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile başka kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelOrduSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ordu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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