Ordu Ünye\'de devrilen patpatın sürücüsü Hüseyin Coşdan hayatını kaybetti

Ordu'da "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ünye ilçesi Saylan Yerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Coşdan'ın (67) kullandığı "patpat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Coşdan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Coşdan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.