Ordu Ünye'de ocakta unutulan yemek yangına yol açtı, bir kişi dumandan etkilendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde ocak üzerinde unutulan yemek paniğe neden oldu. Daire sakinlerinin dışarıda olduğu sırada çıkan olayda dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir dairede ocak üzerinde unutulan yemek paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin dışarıda olduğu sırada meydana gelen olayda bir kişi dumandan etkilendi.
Olay, Kaledere Mahallesi Yeraltı Cami Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfakta pişen yemeği ocakta unutan ev sakinleri dışarı çıktı. Bir süre sonra yanan yemekten yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, binaya girerek ocaktaki yanan yemeğe hızla müdahale etti. O sırada dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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