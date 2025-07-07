Ordulu şehidin naaşı memleketine getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada dün icra edilen arama-tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin (29) şehadet haberi, Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Fatma ve Server Obu çiftinin 8 çocuğundan biri olan ve bekar olduğu öğrenilen Ordulu şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı burada Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, askeri erkan, emniyet güçleri ve ailesi tarafından karşılandı. Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu tören eşliğinde uçaktan cenaze aracına taşınırken, ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babasının ise geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Korgan ilçesinde toprağa verilecek. - ORDU