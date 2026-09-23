Orhaneli-Bursa yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Orhaneli-Bursa yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Orhaneli-Bursa yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Atış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaOtomobilOrhaneliGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Orhaneli-Bursa yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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