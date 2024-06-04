Orhaneli'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Orhaneli'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan ve hızla büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ile havadan görüntülendi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

04.06.2024 20:52
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın havadan görüntülendi.

Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda başlayan ve kısa süre içerisinde büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Orman Bölge Müdürlüğü, "Dikkat, sıcaklıkların artması ile birlikte yeşil vatandan dumanlar yükselmeye başladı. Orhaneli'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz" notunu ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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