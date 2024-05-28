Orhaneli Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Orhaneli Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın söndürüldü

Orhaneli Orman Bölge Müdürlüğü\'nde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, elektrik kontağından çıkmış ve kısa sürede binayı sarmıştır. Yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana gelmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

28.05.2024 04:39
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Orhaneli ilçesinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı. Can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhaneli Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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