Orhaneli Orman Bölge Müdürlüğü\'nde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Orhaneli ilçesinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı. Can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
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