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Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı.

Orhangazi\'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
14.12.2023 - 18:30,  Güncelleme: 18:31
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde freni boşalan otomobilin, park halindeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim K. (80) idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden yokuş aşağı indiği esnada bir anda aracın frenleri boşaldı.

Park halindeki araca çarpıp sürüklendi

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte park halindeki otomobili sürükleyen araç, yaklaşık 40 metre ileride durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile eşi Zekiye K. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk

müdahaleleri araç içinde yapılan yaşlı çift, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Atatürk Caddesi, Orhangazi, Bursa, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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