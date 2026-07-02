Orhangazi'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhangazi'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

02.07.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 hırsızlık olayının şüphelisi M.Ş. yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı açıktan hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Orhangazi Kapalı Pazaryeri'nde meydana gelen 3 ayrı açıktan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kiralık araçla ilçeye giriş yapan M.Ş. olduğu tespit edildi. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Orhangazi Kapalı Pazaryeri'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orhangazi, Hırsızlık, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
“Kilolarca altın buhar oldu“ iddiasına İsmailağa Cemaati’nden yalanlama "Kilolarca altın buhar oldu" iddiasına İsmailağa Cemaati'nden yalanlama
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

21:27
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
20:37
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı
Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 21:40:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Orhangazi'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.