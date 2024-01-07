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Orhangazi'de Kamyonet Tıra Çarptıktan Sonra Karşı Şeride Geçti - Son Dakika
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Orhangazi'de Kamyonet Tıra Çarptıktan Sonra Karşı Şeride Geçti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet tıra çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kamyonet yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Karşı şeritte başka bir araç olmaması faciayı önledi ancak kamyonet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Orhangazi\'de Kamyonet Tıra Çarptıktan Sonra Karşı Şeride Geçti
07.01.2024 - 23:39,
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra çarptıktan sonra karşı şeride geçen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Karşı şeritten araç gelmemesi faciayı engellerken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Yeniköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru gitmekte olan Y.E. (21) idaresindeki 03 VA 302 plakalı kamyonet, aynı yöne gitmekte olan M.H. (30) idaresindeki 35 BKS 371 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Aşırı süratli olduğu belirlenen kamyonet, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra karşı bariyere çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Y.E. hafif yaralandı. Kamyonetin geçtiği karşı şeritte araç olmaması faciayı önlerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Y.E.'yi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de Kamyonet Tıra Çarptıktan Sonra Karşı Şeride Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orhangazi'de Kamyonet Tıra Çarptıktan Sonra Karşı Şeride Geçti - Son Dakika
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