Orhangazi'de mahalle yangına uyandı Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika
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Orhangazi'de mahalle yangına uyandı Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı

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Orhangazi'de bir apartman dairesinde çıkan yangında aile, içeride mahsur kalan köpeğini gözyaşları içinde kurtardı. Yangın, gece yarısı meydana geldi ve apartman sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan köpek güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, dairede hasar meydana geldi.

24.05.2024 03:25
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Orhangazi'de mahalle yangına uyandı

Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı

BURSA - Orhangazi'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, bu sırada evde olmayan aile içerideki köpeğini gözyaşları ile kurtardı.

Yangın gece yarısı Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokak üzerindeki Öğretmenler Sitesi'nin 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 dairenin bulunduğu apartmanda birçok kişi uykudayken 3. kattaki bir daireden dumanlar yükselmeye başladı. Duman ve kokuyu fark eden apartman sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın apartmana yayılmadan kontrol altında alındı.

Evdeki köpek kurtarıldı

Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde evde köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkartılan köpeğin teslim edildiği sahipleri gözyaşlarına hakim olmadı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yanan dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Orhangazi\'de mahalle yangına uyandı Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de mahalle yangına uyandı Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhangazi'de mahalle yangına uyandı Aile, yangında mahsur kalan köpeği gözyaşları içinde kurtardı - Son Dakika
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