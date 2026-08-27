Orhangazi'de Motosiklet Kazası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Horhor Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Orhangazi'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?