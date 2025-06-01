Orhangazi'de Vahşi Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Orhangazi'de Vahşi Cinayet: Zanlı Tutuklandı

01.06.2025 00:49
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Bursa'da zeytinlikte işlenen cinayette 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın katil zanlısı yakalandı.

Vahşi cinayet sanığı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü zeytinlikte işlenen cinayetle ilgili yapılan çalışmalar sonucu katil zanlısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan bir zeytinlik içerisindeki bağ evinde meydana gelmişti. Ailesinin uzun süre haber alamadığı 25 yaşındaki Mustafa Karaman, kendilerine ait bağ evinde başına sert cisimlerle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede genç adamın başına defalarca sert cisimle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karaman'ın cenazesi, savcılık ve jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Katil zanlısı 2 gün içinde yakalandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.E. isimli şahıs, 2 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.E., burada suçunu itiraf etti. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de Vahşi Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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