Orhangazi\'ye Yeni Başsavcı Atandı

HSK'nın 2025 Yaz Kararnamesi ile Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İsmail Hakkı Özcan Orhangazi'deki görevine başladı. Başsavcı İsmail Hakkı Özcan Orhangazi'de özellikle 3 hususta sıfır tolerans ile yargı hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Hakimler Savcılar Kurulu tarafından belirlenen 2025 Yaz Kararnamesi ile Diyarbakır'ın Silvan İlçesinden Orhangazi Adliyesine Başsavcı olarak atanan İsmail Hakkı Özcan Orhangazi'deki görevine başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Hakkı Özcan Orhangazi'nin önemli bir değere sahip ilçe olduğunu belirterek, görev yaptığı dönemde özellikle 3 hususta sıfır tolerans ile hareket edeceklerini ifade etti. İsmail Hakkı Özcan uyuşturucu ile mücadele konusunun öncelikleri arasında yer alacağını belirterek, bu konuda sıfır tolerans ile yargı çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir diğer husus ise alkollü araç kullanımı. Bu konuda da özellikle alkollü araç kullanımını sıfıra indirmek için çaba harcayacağız dedi. Ruhsatsız silah kullanmanın da öncelikleri arasında yer alacağını belirten İsmail Hakkı Özcan, tüm adliye personelimizle birlikte ilçemize yargı hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz dedi.

İsmail Hakkı Özcan kimdir?

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İsmail Hakkı Özcan 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde staj dönemini tamamladıktan sonra ilk görev yeri olan Bolu'ya atandı. Buradan da Diyarbakır Silvan'a atanan İsmail Hakkı Özcan, 2025 yaz kararnamesi ile Orhangazi'ye Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Özcan, evli ve 1 çocuk babası. - BURSA