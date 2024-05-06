Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki boya varili patladı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki boya varili patladı: 2'si ağır 3 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen patlamada, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. İnceleme başlatıldı.

06.05.2024 16:27
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Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki boya varili patladı: 2'si ağır 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki boya varili patladı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodaki boya varili patladı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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