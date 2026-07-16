Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman Yangını Riski Artıyor

Orman Yangını Riski Artıyor
16.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan Tarım Müdürü, anız yakmama ve yangın önlemleri alınması konusunda üreticileri uyardı.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, artan hava sıcaklıkları ve bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığını belirterek, üreticilere anız yakmamaları ve hasat sırasında gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş, yazılı yaptığı açıklamada, anız yangınlarının tarım arazilerinde başlayarak ormanlık alanlara sıçradığını belirterek, "Anız yakmak ve orman yangınına sebebiyet vermek suçtur. Bir anlık ihmal, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın ve doğal yaşamın yok olmasına neden olabilir" dedi.

Üreticilerden anız yakmamalarını, ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakmamalarını isteyen Karataş, hasatta kullanılan biçerdöver ve tarım makinelerinde yangın söndürme tüpü bulundurulması, mümkünse su tankeri hazır bekletilmesi ve yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman Yangını, 3. Sayfa, Tarım, Kozan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:58:23. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.