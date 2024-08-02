Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü - Son Dakika
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Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü

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Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri alçak irtifada düştü. Helikopterde görevli 5 kişilik mürettebat, yüzerek kurtuldu.

02.08.2024 18:27  Güncelleme: 18:40
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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilirken mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN SU ALIYORDU

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.

Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü
Kaynak: DHA

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