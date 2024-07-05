Ormancıya kızıp orman yakan çoban, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ormancıya kızıp orman yakan çoban, jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda çıkan yangınları çıkardığı belirlenen çoban tutuklandı. Çoban, ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

05.07.2024 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ormancıya kızıp orman yakan çoban, jandarmadan kaçamadı

Tazı Kanyonu'nda 4,5 hektarlık ormanı yaktı

Bir ay içinde ormanı üç kez yakan çoban tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu'nda meydana gelen yangınları çıkardığı belirlenerek yakalanan çoban, ifadesinde ormancılara kızdığı için yangın çıkardığını söyledi.

Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan 3 orman yangınını çıkardığı belirlenen Murat Kaya isimli çoban, JASAT ve Beşkonak Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat Belediyesi'nin Tazı Kanyonu ihalesini kazanmasının ardından meydana gelen yangınların şüphelisi; çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yangınları ormancıya kızdığı için çıkarttığını belirtti.

Jandarma sabotaj olma ihtimali üzerinde durdu

Gaziler Mahallesi İbliz Mevkii'nde halk arasındaki adıyla Tazı Kanyonu'nda son 1 ay içerisinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4,5 hektar orman alanının zarar görmesi yangınların sabotaj olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tazı Kanyonu ihalesini Manavgat Belediyesinin almasının ardından, çıkan orman yangınları Jandarmayı alarma geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, yangınları çıkardığı belirlenen ve bölgede çobanlık yaptığı belirlenen Murat Kaya kısa sürede yakalandı.

İfadesinde yangınları ormancılara ve TEDAŞ ekiplerine kızdığı için çıkardığını söylediği bildirilen Murat Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Çevre, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ormancıya kızıp orman yakan çoban, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 23:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ormancıya kızıp orman yakan çoban, jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement