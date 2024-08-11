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Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangını söndürme işlemleri devam ediyor.

Akıncı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın, ilçenin birçok noktasından görünürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. CAK ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.