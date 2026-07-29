Ormanlık alandaki yangını görüp itfaiyeye haber verdi, alevler büyümeden söndürüldü

Düzce'de ormanlık alandaki yangını yol üzerinde gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar ormanlık alandan yükselen alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler çevreye yayılmadan söndürülürken, ormanlık alanda sınırlı çapta zarar oluştu.

Yol üzerinde yangını fark edip itfaiyeye haber veren Mehmet Ali Türedi, "Arkadaşlarım ile Konuralp'e gidiyorduk. Ormanlık alanda tüten alevleri gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdik. Kısa süre içerisinde gelip yangını söndürdüler. Herhangi bir olumsuzluk yok. Çakırlar Mahallesi'nin bir merası var. Yangın burada çıkmış" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.