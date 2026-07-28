Örnek Davranış: Not Bıraktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aracıyla seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan sürücü Metin Can Tümer, olay yerinden ayrılmadan önce aracın ön camına, "Arabaya hafif sürttüm, lütfen bana ulaşın" diye not yazarak araç sahibine ulaşmaya çalıştı. Tümer'in notunu gören vatandaşlar, örnek davranışı takdir etti.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde iş yeri bulunan Metin Can Tümer, aracıyla iş yerine doğru giderken karşı yönden başka aracın gelmesiyle yol vermeye çalıştı. Araca yol vermeye çalışan Tümer, kendi aracıyla başka araca hafifce sürttü. Sürttüğü araç sahibini bulamayan Tümer, 'Arabaya hafif sürttüm, lütfen bana ulaşın' notunu kağıda yazarak aracın ön camına astı. Tümer, aracıyla iş yerine doğru yoluna devam ederken bıraktığı not takdir topladı.

"Araca yol vermek için döndüğümde biraz sürttüm ve aracın sahibi orada olmadığından ben de aracın üzerine kağıda numaramı yazıp koydum"

Araca yol verirken diğer araca sürttüğünü ve kağıda not yazıp cama koyduğunu söyleyen Metin Can Tümer, "Ben aracımı döndürdüğüm esnada diğer sabırsız arkadaş diğer şeride geçti. Ben de araca yol vermek için döndüğümde biraz sürttüm. Aracın sahibi orada değildi. Ben de aracın üzerine kağıda numaramı yazıp koydum. İnsanlık görevimi yaptım. Sonuçta insanlara hak geçmesin. Sürtmek fark etmez ben üstüme geleni yaparım" dedi.

"Kağıdı okuyunca arkadaşın araca sürttüğü için kağıda numarasını yazdığını gördüm"

Böyle güzel insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Celal Sarı, "Ben de yolumun üzerinde ilerlerken aracın üzerinde yazıyı gördüm ve merak ettim. Bende hatalı park yapıldığı için çekilmesini bekliyordum. Kağıdı okuyunca arkadaşın araca sürttüğü için kağıda numarasını yazdığını gördüm. Böyle arkadaşları bulmak iğneyle aramak gibi oluyor. Allah işini gücünü rast getirsin" ifadelerini kullandı.