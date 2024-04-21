Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Kazasında Ölü Sayısı 58'e Yükseldi

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de köy liderinin cenazesine gitmek üzere hareket eden aşırı yüklü teknenin alabora olduğu kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Orta Afrika'da dün meydana gelen tekne kazasında bilanço artıyor. Başkent Bangui'de köy liderinin cenazesine gitmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Mokelo köyüne doğru hareket eden aşırı yüklü teknenin alabora olduğu kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Yetkililer, "Suyun altında kalan insan sayısını bilmiyoruz" açıklamasını yaparken, görgü tanıkları Mpoko Nehri üzerinde alabora olan teknenin 300'den fazla kişiyi taşıdığını aktardı.

Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, acılı aileler için destek sistemi kurulduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGUİ