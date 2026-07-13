Ortaca'daki hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ortaca'daki hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Ortaca\'daki hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
13.07.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin morg kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hastalar tahliye edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ortaca Devlet Hastanesi'nin morg kısmında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Hastane binasında bulunan bazı servislerdeki hastalar binadan tahliye edilirken, hastaneye gelen diğer hastalar da çevredeki hastanelere yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında hastanede oluşan yoğun dumanın tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortaca'daki hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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