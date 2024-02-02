Ortaca Merkezli Operasyonda 21 Kişi Gözaltına Alındı

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Bir vatandaşın banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın başka hesaplara aktarılması üzerine Ortaca Merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, bir vatandaşın banka hesaplarında bulunan yaklaşık 2 milyon liranın, çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerinde olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucu olayla ilgili olarak tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ortaca merkezli yapılan operasyonda, Ortaca'nın yanı sıra Muğla'nın çeşitli ilçeleri ile civar illerde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi'ne çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA