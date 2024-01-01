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Ortak ATM'den para yatırdığını iddia eden vatandaş şikayetçi oldu - Son Dakika
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Ortak ATM'den para yatırdığını iddia eden vatandaş şikayetçi oldu

Arnavutköy'de yaşayan bir vatandaş, bankanın ortak ATM'sine para yatırdığını ancak paranın hesabında gözükmediğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Vatandaş, 50 gündür sorunun çözülmediğini belirtti.

01.01.2024 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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Ortak ATM'den para yatırdığını ancak paranın hesapta gözükmediğini iddia eden vatandaş şikayetçi oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir vatandaş, ortak ATM'den hesabına yatırdığını iddia ettiği para hesabında gözükmeyince savcılığa şikayette bulundu.

Arnavutköy'de yaşayan Süleyman Ceyran, 12 Kasım tarihinde hesabına para yatırmak için bankası Albaraka'nın ATM'sine gitti. ATM'nin bozuk olduğunu gören şahıs, iddiaya göre, PTT'ye ait başka bir ortak ATM'ye giderek cebinde bulunan 17 bin 400 TL'yi iki aşamalı olacak şekilde hesabına yatırdı. Ancak Ceyran, hesabında parayı göremediğini ileri sürdü.

"50 gündür bir çözüme kavuşamadım"

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Ceyran, "Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM'si bozuk olunca ortak ATM olan PTT'ye giderek oradan yatırdım. O ATM de arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı. Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım" diye konuştu.

Ortak ATM\'den para yatırdığını iddia eden vatandaş şikayetçi oldu
Kaynak: İHA
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Albaraka, PTT, ATM, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ortak ATM'den para yatırdığını iddia eden vatandaş şikayetçi oldu - Son Dakika


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