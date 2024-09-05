Aksaray'da Motosiklet Hırsızları Güvenlik Kamerasına Yakalandı, Tutuklandılar

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Örtülü motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da bir apartmanın garajından motosikleti çalan örtülü hırsızlar anbean güvenlik kamerasına yakalanırken, polisin operasyonuyla yakalanan 2 hırsız tutuklandı.

Olay, Şifahane Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın garajına giren 2 hırsız burada bulunan motosikletin kilidini kırarak çaldı. Hırsızların her anı güvenlik kameralarına yansırken, garaj kapısından kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Motosikleti çalan hırsızlardan birinin üzerinde örtü bulunması ve kendini kamufle etmek için zaman zaman kullanması da dikkat çekti. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları ve saha incelemeleriyle hırsızların kimliklerini tespit eden polis yine aynı mahallede ikamet ettikleri öğrenilen B.S. ve E.G. isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların ikametinde yapılan araştırmada motorda bulunurken, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.