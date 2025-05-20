Osman Gökçek\'ten Mansur Yavaş\'a Yolsuzluk Suçlaması

Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) karton bardak ve çöp poşeti alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara Adliyesinde, Başkan Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklaması yaptı

Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Gökçek, "Sizler de biliyorsunuz, bundan önceki süreçlerin içerisinde de özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi bu 140 milyon tane bardağın dışında, taziyelerde kullanmak üzere 5 milyon adet, çorba dağıtımında kullanmak üzere 10 milyon adet, ofislerde kullanmak üzere de 12 milyon adet daha ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum, 'biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım" dedi.

İrsaliyelerde araçların plakalarının olması gerektiğini ifade eden Gökçek, "Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 tırın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 tır olduğunu söyledi. Yarından itibaren de gidip bizzat depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki tırların önünde çekimler yaparak bunların 5 tıra nasıl sığmayacağını da ispatlayacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA