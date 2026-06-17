Osmancık'ta Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Osmancık'ta Metruk Binada Yangın Çıktı

Osmancık\'ta Metruk Binada Yangın Çıktı
17.06.2026 01:23
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Çorum'un Osmancık ilçesinde metruk bir depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'taki tek katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait depo olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürüldü. Metruk bina iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerince de sokakta güvenlik tedbiri alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Osmancık, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmancık'ta Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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